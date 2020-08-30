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87-летний японский дедушка снова готовится к триатлону Ironman

87-летний японский дедушка снова готовится к триатлону Ironman

Старейший триатлонист мира продолжает карьеру. Несмотря на отмену соревнований из-за пандемии коронавируса, 87-летний японец Хирому Инада..

Дата загрузки: 2020-08-30

Старейший триатлонист мира продолжает карьеру. Несмотря на отмену соревнований из-за пандемии коронавируса, 87-летний японец Хирому Инада намерен не только не утратить спортивную форму, но и показать новые результаты.
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