87-летний японский дедушка снова готовится к триатлону Ironman Старейший триатлонист мира продолжает карьеру. Несмотря на отмену соревнований из-за пандемии коронавируса, 87-летний японец Хирому Инада.. Дата загрузки: 2020-08-30

Старейший триатлонист мира продолжает карьеру. Несмотря на отмену соревнований из-за пандемии коронавируса, 87-летний японец Хирому Инада намерен не только не утратить спортивную форму, но и показать новые результаты.

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