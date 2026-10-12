Нобелевская премия мира, присуждённая южноафриканской судье Нави Пиллей, стала напоминанием о том, что все страны должны..

Нобелевская премия мира: глава Reuters в Осло говорит, почему выбор пал на Нави Пиллей

Нобелевская премия мира, присуждённая южноафриканской судье Нави Пиллей, стала напоминанием о том, что все страны должны соблюдать международное право. Об этом заявила глава бюро Reuters в Осло Глэдис Фуше.

[Глэдис Фуше, глава бюро Reuters в Осло]:

«Послание, которое Норвежский Нобелевский комитет направляет миру, заключается в том, что крупные страны не должны вести себя как хулиганы. Сила не означает правоту. Все страны должны нести ответственность и соблюдать правила международного порядка».

Во время апартеида в Южной Африке Пиллей защищала противников расовой сегрегации, в том числе Нельсона Манделу.

Позже Пиллей возглавляла Международный уголовный трибунал по Руанде. Она также работала судьёй Международного уголовного суда. В разные годы она участвовала в расследованиях предполагаемых военных преступлений и геноцида.

О награде она узнала в здании, где проходил первый международный судебный процесс над руководителями нацистского режима.

[Нави Пиллей, лауреат Нобелевской премии мира]:

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«Прежде всего – здесь, в этом зале. Ваши аплодисменты очень много для меня значат. Не хочется получать награду, приз или что-либо подобное, если публика не считает, что ты этого заслуживаешь. Именно так я воспринимаю ваши сегодняшние аплодисменты. Большое спасибо».

Церемония вручения нобелевских премий состоится 10 декабря. Премию мира вручат в мэрии Осло, остальные награды, включая премии по физике, химии, медицине, литературе и экономике, – в Стокгольме.

В 2026 году размер каждой премии увеличен до 12 миллионов шведских крон, что составляет около миллиона 200 тысяч долларов.

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