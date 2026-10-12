Панама приходит в себя после пятничного землетрясения

Эти семьи остались без крова в результате землетрясения в Панаме, которое случилось в пятницу. Сейчас они..

Эти семьи остались без крова в результате землетрясения в Панаме, которое случилось в пятницу. Сейчас они укрываются в палатках рядом со своими разрушенными домами и руинами прибрежного отеля.

Подземные толчки были магнитудой 7,7. Потом было зафиксировано более 200 афтершоков.

[Йинейдис Дегресиас, пострадавшая]:

«Очень, очень страшно. Я была в комнате, спала вместе с малышом. Всё было будто во сне – будто мне снится, что всё трясется, а когда я проснулась, оказалось, что это наяву. Я схватила ребенка и прижала к себе. Когда я выбегала на крыльцо, блоки опор начали падать и ударили меня по голове и вот сюда, по бедру».

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Власти ввели в стране чрезвычайное положение. В центральных провинциях повреждены около 900 домов. Эти цифры могут возрасти по мере продолжения оценки ущерба в отдаленных населенных пунктах.

[Йинейдис Дегресиас, пострадавшая]:

«Нам еще предстоит узнать, какую помощь нам окажут с жильём и что мы будем делать дальше. Но пока мы не можем оставаться здесь (во дворе), потому что в дом заходить нельзя, а с ребёнком – тем более. Дом всё еще может рухнуть в любой момент».

По данным экстренных служб, о погибших не сообщается, однако пострадали не менее 27 человек.

Президент Хосе Рауль Мулино посетил пострадавшие районы для доставки помощи и распорядился в срочном порядке отремонтировать дороги и мосты, чтобы облегчить проведение спасательных работ.

[Хосе Рауль Мулино, президент Панамы]:

«Вчера вертолеты Национальной аэронавигационной службы работали в Тоноси: они доставляли большие объёмы воды, сухих продуктов и прочего для жителей города, которые разместились в поле в палатках. Но хорошая новость на фоне всего случившегося — это то, что нет жертв; народ Панамы сохраняет спокойствие. Материальный ущерб мы возместим, но главное — что нет жертв, и это настоящее чудо».

В провинциях Верагуас и Лос-Сантос было повреждено не менее 14 мостов.

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