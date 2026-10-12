Тысяча уток помогает виноделам в ЮАР бороться с вредителями

Около тысячи уток помогают ухаживать за виноградниками в окрестностях города Стелленбош в ЮАР. Главная задача птиц..

Около тысячи уток помогают ухаживать за виноградниками в окрестностях города Стелленбош в ЮАР. Главная задача птиц – поедать вредителей.

[Кристиан Клуте, управляющий винодельней]:

«Утки-бегунки появились здесь около 40 лет назад, когда предыдущий владелец начал использовать их для борьбы с вредителями на винограднике. Он выбрал индийских бегунковых уток: они ходят почти вертикально и забираются в щели между виноградными лозами, там, где прячется тля, улитки и черви. Они ищут корм и поедают вредителей».

Когда же на ферме появляется виноград, птиц переводят на четыре водоёма. Там они могут свободно передвигаться и искать пищу.

[Милан Гермишуизен, специалист по экологии]:

«Конечно, мы не можем выпускать их на виноградник, потому что тогда они начнут есть ягоды, а виноград нужен нам для производства. Поэтому мы переводим их на наши четыре водоёма для полива».

На территории хозяйства есть и другие природные помощники – хамелеоны. Они тоже питаются насекомыми.

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Кроме того, помёт уток используют как натуральное удобрение: он обогащает воду питательными веществами, а затем этой водой поливают виноградники и сады. Это позволяет возвращать питательные вещества в почву и сокращать потребность в дополнительных удобрениях.

Сами утки, тем временем, привлекают туристов. Каждый день с девяти утра до полудня посетители могут увидеть, как стая проходит по территории хозяйства и направляется к виноградникам.

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