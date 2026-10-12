Гонки на водяных буйволах устроили в Камбодже

Гонки на водяных буйволах устроили у буддийского храма Вихеар Суор в камбоджийской провинции Кандаль. В этом..

Гонки на водяных буйволах устроили у буддийского храма Вихеар Суор в камбоджийской провинции Кандаль. В этом году в них участвуют 26 животных. Посмотреть пришли сотни людей.

По традиции, головы и рога ярко украшают. При этом на животных ездят без седла. Между тем некоторые буйволы довольно упрямы и сбрасывают наездников. Впрочем, здесь главное не победа или поражение, а участие.

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«Мне нравятся украшения на головах буйволов. И я с удовольствием наблюдаю за мастерством и смелостью наездников». [зритель]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Скачки на буйволах и лошадях – наша местная традиция. Люди приходят посмотреть на соревнования, а также поучаствовать в фестивале, посетить священный храм и попросить у божества-покровителя удачи».

Местные жители рассказывают, что традиция скачек на буйволах зародилась около ста лет назад. Тогда люди и скот пострадали от эпидемии. Верующие попросили у божества защиты и пообещали каждый год устраивать гонки у буддийского храма.

Состязания проходят во время праздника «Пчум Бен», посвящённого поминовению усопших. Он длится примерно две недели. Помимо гонок на буйволах, также проводят скачки на лошадях.

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