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Хуситы взяли ответственность за атаку на саудовский аэропорт, где погибли 12 человек

Хуситы взяли ответственность за атаку на саудовский аэропорт, где погибли 12 человек

Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за удар по международному аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии 10..

Дата загрузки: 2026-10-13

Хуситы взяли ответственность за атаку на саудовский аэропорт, где погибли 12 человек

Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за удар по международному аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии 10 октября. В результате атаки погибли 12 человек, ещё 309 получили ранения.

Военный представитель хуситов заявил, что за последние сутки они провели четыре операции с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников.

Хуситы также заявили об ударах по нефтяному объекту Aramco в Танаджибе и аэропорту имени короля Фахда в Даммаме. Саудовская сторона не подтвердила эти сообщения.

11 октября аэропорт Эр-Рияда вновь подвергся атаке. Неопознанный снаряд попал в четвёртый терминал и вызвал пожар. Саудовские силы ПВО также перехватили в районе аэропорта крылатую ракету.

Саудовская Аравия продолжает военную операцию против хуситов в Йемене и поддерживает наступление правительственных сил.

Правительство Йемена осудило атаки на аэропорт Эр-Рияда, заявив, что они нарушают суверенитет королевства и угрожают безопасности гражданской авиации.

Оно также призвало Совет Безопасности ООН и международное сообщество принять меры против хуситов и перекрыть каналы поставок оружия из Ирана.

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