Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за удар по международному аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии 10..

Хуситы взяли ответственность за атаку на саудовский аэропорт, где погибли 12 человек

Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за удар по международному аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии 10 октября. В результате атаки погибли 12 человек, ещё 309 получили ранения.

Военный представитель хуситов заявил, что за последние сутки они провели четыре операции с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников.

Хуситы также заявили об ударах по нефтяному объекту Aramco в Танаджибе и аэропорту имени короля Фахда в Даммаме. Саудовская сторона не подтвердила эти сообщения.

11 октября аэропорт Эр-Рияда вновь подвергся атаке. Неопознанный снаряд попал в четвёртый терминал и вызвал пожар. Саудовские силы ПВО также перехватили в районе аэропорта крылатую ракету.

Саудовская Аравия продолжает военную операцию против хуситов в Йемене и поддерживает наступление правительственных сил.

Правительство Йемена осудило атаки на аэропорт Эр-Рияда, заявив, что они нарушают суверенитет королевства и угрожают безопасности гражданской авиации.

Оно также призвало Совет Безопасности ООН и международное сообщество принять меры против хуситов и перекрыть каналы поставок оружия из Ирана.

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