Европарламент и страны ЕС утвердили детали бюджета на 2021-27 год

Переговорщики от Европейского парламента и правительств стран ЕС утвердили детали бюджета блока на 2021-2027 год. Это..

Переговорщики от Европейского парламента и правительств стран ЕС утвердили детали бюджета блока на 2021-2027 год. Это важный шаг, который поможет активировать план помощи объёмом 1,8 триллиона евро. Он призван сделать экономику ЕС более «зелёной» и ещё больше перевести её в цифровой формат.

Согласно договору, расходы ЕС на здравоохранение, образование и безопасность будут значительно увеличены по сравнению с тем, что планировали выделить этим летом.

[Йохан Ван Овертвельдт, глава парламентского комитета по бюджету]:«Мы обеспечили дополнительные 16 миллиардов евро к тому пакету, который страны-члены утвердили в июле».

Также были установлены новые целевые поступления для казны ЕС, чтобы блок мог выделить 750 миллиардов евро на восстановление после пандемии COVID-19.

Одна из участниц парламентских переговоров заявила, что если у ЕС будут собственные ресурсы, лидеры Европейского Союза будут меньше спорить о вкладе своих стран в европейский бюджет.

[Валери Аи, член Европарламента]:«Мы сможем действительно сконцентрироваться на будущем Европейского Союза, на строительстве будущего Европейского Союза, а также на целях, амбициях и проектах, которые у нас есть для ЕС».

Переговоры длились почти четыре месяца. Теперь бюджет должны официально одобрить правительства ЕС и национальные парламенты. При этом государства-члены должны поддержать документ единогласно.

Если правительства и парламенты ратифицируют бюджет, то уже во второй половине следующего года начнут поступать необходимые финансы.

Короткая ссылка на эту страницу: