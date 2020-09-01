На юге Испании лесной пожар угрожает жилым домам

На юге Испании уже несколько дней полыхает сильный лесной пожар. Он угрожает нескольким населённым пунктам Андалусии...

На юге Испании уже несколько дней полыхает сильный лесной пожар. Он угрожает нескольким населённым пунктам Андалусии.

Около трёх тысяч человек эвакуировали. Людей размещают в зданиях школ и спортивных центров. Сотрудники «Красного креста» готовят матрасы и одеяла.

[эвакуированная]:

«Нам сказали, что нужно эвакуироваться, потому что к нам подбирался дым. Пожар всё ещё был далеко, но дым обволакивал жилые кварталы, и самым логичным было эвакуировать город, чтобы защитить пожилых. Нас привезли сюда».

Пожар начался близ городка Альмонастер-ла-Реаль в 120 километрах северо-западнее Севильи.

[Педро Ромеро, глава деревни Эль-Серро-де-Андевало]:

«Начиная с четверга, когда начался этот пожар, ситуация просто драматическая. Лесной пожар опустошает провинцию Уэльва. Ущерб – в основном, для окружающей среды – расстраивает и пугает».

В борьбе с огнём задействованы пожарные и военные – всего более 500 человек. Используют 26 воздушных судов. Огонь продолжает раздувать сильный ветер.

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