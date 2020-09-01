На юге Испании лесной пожар угрожает жилым домам
На юге Испании уже несколько дней полыхает сильный лесной пожар. Он угрожает нескольким населённым пунктам Андалусии...
Дата загрузки: 2020-09-01
Около трёх тысяч человек эвакуировали. Людей размещают в зданиях школ и спортивных центров. Сотрудники «Красного креста» готовят матрасы и одеяла.
[эвакуированная]:
«Нам сказали, что нужно эвакуироваться, потому что к нам подбирался дым. Пожар всё ещё был далеко, но дым обволакивал жилые кварталы, и самым логичным было эвакуировать город, чтобы защитить пожилых. Нас привезли сюда».
Пожар начался близ городка Альмонастер-ла-Реаль в 120 километрах северо-западнее Севильи.
[Педро Ромеро, глава деревни Эль-Серро-де-Андевало]:
«Начиная с четверга, когда начался этот пожар, ситуация просто драматическая. Лесной пожар опустошает провинцию Уэльва. Ущерб – в основном, для окружающей среды – расстраивает и пугает».
В борьбе с огнём задействованы пожарные и военные – всего более 500 человек. Используют 26 воздушных судов. Огонь продолжает раздувать сильный ветер.
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