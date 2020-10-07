В Европе из-за COVID ужесточают ограничения, а в Индии не хватает места для могил

В Европе продолжает набирать силу вторая волна пандемии. Власти Италии намерены ввести обязательное ношение масок на улицах по всей территории страны. Пока это правило действует только в Риме, регионе Лацио и некоторых других областях.

Число заражённых коронавирусом неуклонно растёт последние два месяца. 3 октября было зарегистрировано более 2800 новых случаев заболевания. Это самый высокий показатель с апреля. В общей сложности в Италии выявлено 330 тысяч заражённых коронавирусом, 36 тысяч человек умерли.

[жительница Рима]:

«Люди не должны шутить со смертельно опасным вирусом. Я юрист, а не врач, и доверяю тем, кто знает больше меня. Если они советуют носить маски, то я так и сделаю».

Нарастает вторая волна и в Испании. Это первая страна в Западной Европе, где общее число заражённых превысило 850 тысяч. За время эпидемии здесь умерло более 32 тысяч человек.

В Мадриде и его девяти городах-спутниках со 2 октября ужесточили карантинные ограничения. Испанцы на фоне этих событий стараются пройти тесты на коронавирус.

[жительница Мадрида]:

«У нас всё в порядке – результат отрицательный. Мы получили его 15 минут назад, и мы обе здоровы. Но ситуация ужасная, особенно это касается финансовой помощи. Нас оставили без работы и поддержки».

А это Москва. Здесь снова открыли временные госпитали для пациентов с COVID. Один расположился в выставочном центре «Сокольники», второй – в ледовом дворце «Крылатское». Ещё один госпиталь подготовили в выставочном центре «Патриот» в Московской области.

По данным на 6 октября, в России количество заражений за сутки достигло самого высокого уровня за последние пять месяцев. Общее число заражённых – один миллион 248 тысяч, скончалось почти 22 тысячи человек.

Сильный всплеск эпидемии наблюдается и в Индии. Там ежедневно регистрируют от 60 до 90 тысяч новых случаев COVID-19. В общей сложности выявлено шесть миллионов 750 тысяч заражённых. По этому показателю страна вскоре может догнать США.

Индийцы обычно кремируют умерших, но 200 миллионов мусульман хоронят тела в могилах. Из-за эпидемии на мусульманских кладбищах уже не хватает места.

[работник кладбища]:

«Вся территория на этом кладбище уже занята. Власти дали нам ещё немного земли, поэтому трактор расчищает её для будущих могил».

Во всём мире коронавирусом заразились более 36 миллионов человек. Умерло уже более миллиона.

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