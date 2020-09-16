Израиль подписал исторический мир с ОАЭ и Бахрейном

Объединённые Арабские Эмираты и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений с Израилем. Они присоединились к небольшому..

Объединённые Арабские Эмираты и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений с Израилем. Они присоединились к небольшому списку стран, которые нарушили длительное табу Ближнего Востока и согласились сотрудничать с Иерусалимом до разрешения палестино-израильского конфликта.

Церемонию в Белом доме проводил президент США Дональд Трамп, который стал вдохновителем договора.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Эти соглашения доказывают, что страны региона отказываются от провальных подходов прошлого. Сегодняшнее подписание – это исторический шаг к новому курсу. Очень и очень скоро будут новые страны, которые последуют за этими великими лидерами».

В Белый дом на церемонию прибыли премьер-министр Израиля и главы МИД ОАЭ и Бахрейна.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:

«Мир, который мы сегодня заключаем, принесёт огромное благословение. Это соглашение в будущем расширится и включит другие арабские страны, что навсегда положит конец арабо-израильскому конфликту». [шейх Абдулла бен Зайд аль-Нахайян, министр иностранных дел ОАЭ]:

«Объединённые Арабские Эмираты верят, что роль Соединённых Штатов на Ближнем Востоке – положительная. И эта вера подтверждается соглашением, которое мы сегодня подписываем в Белом доме». [Абдуллатиф бин Рашид Альзаяни, министр иностранных дел Бахрейна]:

«Сегодня мы показали, что подобный путь возможен и очень даже реален. Несколько лет назад мы об этом только мечтали, а сегодня этого добились. И мы видим перед собой бесценную возможность для мира, безопасности и процветания нашего региона».

ОАЭ и Бахрейн стали третьей и четвертой страной арабского мира, которые нормализовали отношения с Израилем. До этого в 1979 году это сделал Египет, а в 1994 – Иордания.

Палестинское руководство новое мирное соглашение осудило, назвав его предательством. При этом Нетаньяху в рамках нормализации отношений с ОАЭ пообещал остановить план присоединения некоторых территорий Западного берега реки Иордан.

Во время церемонии подписания со стороны сектора Газа по Израилю выпустили ракеты. Сирены звучали в городах Ашкелон и Ашдод. Сообщается о двух пострадавших местных жителях.

Между тем, Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время мирное соглашение с Израилем подпишут ещё от семи до девяти арабских стран. И среди них будет Саудовская Аравия.

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