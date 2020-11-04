Кофе с эфиопских холмов продают в высшем свете Лондона

Это один из самых эксклюзивных в мире сортов кофе. В кафе в престижном лондонском районе Мейфэр..

Это один из самых эксклюзивных в мире сортов кофе. В кафе в престижном лондонском районе Мейфэр большую порцию продают по 50 фунтов. Это около 64 долларов США.

А привозят этот кофе с фермы в Эфиопии, которая находится в регионе Сидама. В этом году её продукция победила на конкурсе лучших сортов эфиопского кофе.

[Негусси Гемеда, производитель кофе]:«Мне сказали, что наш кофе попробовали судьи из 17 стран. И из 40 претендентов мой кофе выбрали победителем. В этом районе растёт отменный кофе. Во время приготовления этого напитка мы также используем некоторые приёмы. Мой кофе стал лучшим среди 1450 конкурсантов».

Гемеда начал выращивать кофе семь лет назад на участке в три гектара. До недавнего времени он поставлял свои зёрна только на местный рынок.

Однако он знал, что его продукция чрезвычайно высокого качества, поэтому хотел расширить сеть клиентов. Конкурс пришёлся как раз кстати. Теперь Гемеда планирует представить свой кофе миру.

[Негусси Гемеда, производитель кофе]:«Я советую людям попробовать мой кофе вместо того, чтобы доверять слухам. Это как лекарство».

Представитель эфиопской организации, которая поддерживает сельскохозяйственный сектор страны, отмечает, что ценители сегодня готовы покупать качественный кофе по любой цене.

[Иэн Честерман, представитель Feed the Future Ethiopia]:«Эфиопия – это место рождения кофе. Здесь мы видим уникальную комбинацию почвы, генетики, высотности, которые и выливаются в уникальный аромат напитка. И недавний конкурс показал, что самые требовательные покупатели со всего мира готовы за это платить».

После посадки кофейных деревьев проходит четыре года до тех пор, когда можно будет собрать первый урожай. А 10 лет необходимо, чтобы достичь пика урожайности. То есть улучшение производительности – это долгосрочный план.

В прошлом сезоне Гемеда продал 540 килограммов своих зёрен. Теперь планирует расширять производство.

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