Скелет аллозавра продали на аукционе за 3 млн евро

В Париже на аукцион выставили скелет аллозавра. Древний ящер бродил по Земле 150 миллионов лет назад...

В Париже на аукцион выставили скелет аллозавра. Древний ящер бродил по Земле 150 миллионов лет назад. Его останки нашли в 2017 году в американском штате Вайоминг.

Стартовая цена лота – один миллион евро. После жарких торгов скелет ушёл за три миллиона. Имя покупателя не раскрывается, известно лишь, что он из-за рубежа.

Скелет аллозавра в высоту достигает трёх с половиной метров, в длину – десяти. Его ценность в том, что он сохранился на 70%. Недостающие кости сделали специалисты.

На грудной клетке хищного ящера остались следы травм. По мнению палеонтологов, их нанёс какой-то крупный хищник, возможно, другой аллозавр.

Эти хищные динозавры жили во времена юрского периода. Они передвигались на мощных задних лапах. Их останки находили в Северной Америке, Южной Европе и Восточной Африке.

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