Экономика Бразилии сократилась до состояния 2009 года

В экономике Бразилии во втором квартале этого года произошёл рекордный спад за всю историю ведения учёта...

В экономике Бразилии во втором квартале этого года произошёл рекордный спад за всю историю ведения учёта. Причиной стали меры по противостоянию пандемии, которые заморозили деятельность почти в каждом секторе. В итоге ВВП страны опустился до показателей 2009 года.

Как сообщило правительственное статистическое агентство, сокращение составило 9,7%. В квартальном исчислении спад достиг 11,4%.

Впрочем, власти говорят, что их меры оказались эффективными.

[Паулу Гедеш, министр экономики Бразилии]:

«Это лишь оценка влияния пандемии при условии, если бы Бразилия не предприняла всех мер, которые утвердил Конгресс. На самом деле все эти меры помогли повернуть ситуацию вспять, и экономика возвращается в своё первоначальное состояние».

Если говорить о каждом секторе в отдельности, то в сфере промышленности спад составил 12,3%, в секторе услуг – 9,7%, инвестиции сократились на 15,4%, а потребительские расходы упали на 12,5%. На последний показатель выпадает две трети экономической активности Бразилии.

[Жилберту Брага, экономист]:

«Отрицательный показатель ВВП во втором квартале 2020 года говорит о том, что Бразилия технически погрузилась в рецессию, поскольку в первом квартале у нас уже был спад».

Подъём во втором квартале наблюдался только в секторе сельского хозяйства. Он составил 0,4%.

[Жилберту Брага, экономист]:

«Экономику спасают срочная помощь, а также состояние сельскохозяйственного сектора. Семьи покупают и потребляют еду. Это означает, что на продукты питания большой спрос».

При этом люди жалуются, что их доходы сократились.

[Хосе Роса, пенсионер]:

«Всё стало намного дороже. Цены растут каждую минуту. То, что мы могли купить год назад, невозможно сравнить с тем, что можем купить сейчас».

В целом за год прогнозируют спад ВВП в размере 4,7%. Это будет рекордное падение для Бразилии с 1900 года.

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