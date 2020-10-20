США предоставят кредит крупнейшему частному банку Бразилии

Крупнейший частный банк Бразилии получит от США кредит в размере 400 миллионов долларов. Его выделит агентство..

Крупнейший частный банк Бразилии получит от США кредит в размере 400 миллионов долларов. Его выделит агентство при правительстве, которое называется Корпорация частных зарубежных инвестиций. Itaú Unibanco должен будет использовать эти средства для финансирования небольших бразильских компаний.

Этим кредитом Вашингтон хочет помочь Бразилии восстановить экономику после спада, связанного с пандемией коронавируса.

[Роберт О’Брайен, советник президента США по нацбезопасности]:

«По мере того как мы выходим из кризиса COVID, мы видим, как наши экономики действительно стремительно начинают восстанавливаться, и в Бразилии, и в Соединённых Штатах. И мы видим, что потенциал для дальнейшего сотрудничества между США и Бразилией будет почти безграничным».

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен сказал, что обе страны в будущем расширят своё сотрудничество в финансовой сфере.

[Роберт О’Брайен, советник президента США по нацбезопасности]:

«В итоге это может привести к соглашению о зоне свободной торговли между нашими странами. Однако, опять же, мы хотим продвигаться шаг за шагом и удостовериться, что договоры принесут пользу и Бразилии, и США».

Администрация Дональда Трампа пытается укрепить отношения с Бразилией, где с начала этого года у власти находится президент-консерватор Жаир Болсонару. Он, как и Дональд Трамп, выступает против строгих карантинных ограничений и хочет побыстрее вернуть экономику к росту.

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