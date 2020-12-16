«Король Рождества» на Тайване жалуется на спад международного спроса

Праздничный сезон в конце года – обычно самая горячая пора для тайваньца Харлана Цзая и его..

Праздничный сезон в конце года – обычно самая горячая пора для тайваньца Харлана Цзая и его фабрики рождественских украшений. Его предприятие работает с 1987 года и производит искусственные сосны, рождественские венки, ангелов и многое другое.

Однако в этом году, в разгар пандемии коронавируса, на его заводе в Тайчжуне непривычно тихо. Обычно около 30 его сотрудников каждый год делают более 10 тысяч деревьев. Но сейчас производство сократилось из-за снижения спроса. Число работников пришлось уменьшить до десяти.

[Харлан Цзай, владелец Lien Teng Enterprise]:

«На нашем экспорте это отразилось. Поскольку в других странах пандемия достаточно серьёзная, то это сказалось на некоторых наших клиентах. Однако ситуация с коронавирусом в Тайване по-прежнему довольно благоприятная для нашей индустрии».

Тайваньские СМИ окрестили Цзая «королём Рождества». Предприниматель возлагает надежды на внутренний рынок, где, по его словам, спрос в этом году был относительно стабильным.

Его компания поставляет и устанавливает рождественские ёлки и украшения для крупных достопримечательностей и торговых центров государства. В прошлом среди её клиентов были знаменитый небоскрёб Тайбэй 101, Президентский дворец, а также музей «Чимей».

[Харлан Цзай, владелец Lien Teng Enterprise]:

«Наш экспорт в Европу и страны Америки сократился вдвое и даже больше. Наши клиенты не делают заказы, поскольку боятся падения спроса».

В оптовом магазине, где представлена продукция фабрики, на нехватку покупателей не жалуются.

[У Миндэн, продавец рождественской продукции]:

«Я часто езжу в другие страны, такие как Южная Корея, Япония и материковый Китай. Однако, поскольку мы теперь не можем выезжать за границу, я пришёл сюда, чтобы узнать, есть ли оптовая продажа товаров в Тайване».

Впрочем, каким в итоге окажется сезон для розничных продавцов, пока неизвестно. Рождество на Тайване – праздник иноземный, и многие его просто не отмечают.

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