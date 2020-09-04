В Индии – снова антирекорд по суточному числу заболевших коронавирусом

Индия снова побила антирекорд по суточному количеству выявленных случаев COVID-19. За день обнаружили 83 883 заражённых...

Индия снова побила антирекорд по суточному количеству выявленных случаев COVID-19. За день обнаружили 83 883 заражённых.

В целом в стране зафиксировано более 3 936 000 случаев коронавируса. Это всего на 100 тысяч меньше, чем в Бразилии, которая занимает вторую строчку в мировой печальной статистике по «ковиду». Если тенденция по приросту будет сохраняться, то вскоре Индия может выйти на вторую, а потом – и на первую строчку, сместив США.

[Раджеш Бхушан, секретарь Министерства здравоохранения Индии]:

«Суточные цифры несомненно растут, но их нужно рассматривать в контексте численности населения Индии. Мы вторая по числу жителей страна в мире. Мы ежедневно делаем 9,5 миллионов тестов, чего не происходило ещё полтора месяца назад».

В то же время смертность от коронавируса в Индии остаётся сравнительно низкой. За сутки умерло около тысячи человек. Общее число смертей – около 69 тысяч.

[житель Джамму]:

«Эти тесты на коронавирус – единственный способ, чтобы больше людей узнало, больны ли они. Если да, то власти говорят им сидеть дома или отправляют в больницу. Только так можно остановить распространение».

Премьер-министр Нарендра Моди ввёл общенациональный строгий карантин в марте, когда в стране за сутки выявляли менее 100 случаев заражения. Постепенно строгие меры отменили.

[житель Нью-Дели]:

«Сейчас, когда отменили карантин, само собой разумеется, что число случаев будет расти, потому что мы не способны держать соцдистанцию. Мы начали выполнять повседневные дела, встречаться с людьми, нам не кажется важным носить маску – некоторые даже считают это унизительным. Когда мы не принимаем мер предосторожности, число случаев заражения конечно будет расти».

За время карантина во втором квартале этого года экономика Индии сократилась почти на четверть. Это намного больше прогнозов. Теперь политикам нужно найти баланс между способами восстановления экономики и сдерживанием распространения коронавируса.

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