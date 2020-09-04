На Риджентс-канале в Лондоне работает кинотеатр на воде

На Риджентс-канале в Лондоне открылся кинотеатр на воде. Большой экран установлен на деревянном настиле, а поблизости..

На Риджентс-канале в Лондоне открылся кинотеатр на воде. Большой экран установлен на деревянном настиле, а поблизости покачиваются лодки, в которых сидят зрители.

[зрительница]:

«Никогда раньше не видела ничего подобного. Я смотрела кино в парке и на крыше здания, но на воде – никогда. Поэтому жду с нетерпением».

Перед сеансом зрителей ждёт небольшая лодочная прогулка. Она заканчивается рядом с кинотеатром.

[Джулиан Вуттон, соучредитель компании GoBoat]:

«Мы знаем, что люди любят кататься на лодках. Мы наблюдали интерес к этому много лет. Кроме того, этим летом уличные кинотеатры стали очень популярными. Поэтому нас с партнёрами увлекла идея гармонично объединить эти развлечения. Мы подумали, что людям понравится».

Фильмы показывают на светодиодном экране, поэтому смотреть их можно и при свете дня. Звук поступает через беспроводные наушники.

[зрительница]:

«Такое развлечение никогда не забудешь, воспоминания останутся навсегда. Обычный поход в кино – это уже несовременно».

Владельцы кинотеатра следят за соблюдением мер предосторожности. В лодку сажают ограниченное число зрителей.

Фильм можно посмотреть и с берега. Для этого здесь поставили шезлонги.

[Джеймс Гринхал, соучредитель компании Openaire]:

«У нас также есть QR-меню, поэтому обслуживание полностью бесконтактное. Вы сядете в шезлонг или на лодку, сделаете онлайн-заказ, и вам доставят еду или напитки».

Кинотеатр будет работать весь сентябрь. Показы проходят дважды в день со среды по воскресенье.

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