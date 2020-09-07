Учёные изучают чёрную дыру небывалого размера

Уникальное открытие сделали астрономы: они получили сигнал от двух чёрных дыр, которые в далёком прошлом столкнулись..

[Нельсон Кристенсен, исследователь]:

«Две массивные чёрные дыры слились вместе и как обычно высвободили гравитационные волны. Но интересно то, что эта система просто огромна».

Уникальное открытие сделали астрономы: они получили сигнал от двух чёрных дыр, которые в далёком прошлом столкнулись и сформировали одну дыру небывалого размера.

Чёрные дыры – это компактные области космоса с таким притяжением, что покинуть их не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. До настоящего времени астрономы наблюдали дыры только двух размеров: очень маленькие и очень большие.

Первые называют дырами звёздной массы. Они образуются после гибели звезды, и их размер не превышает площади небольшого города.

Вторые же – это супермассивные чёрные дыры, которые в миллионы, а возможно и миллиарды раз больше нашего Солнца. Вокруг них вращаются целые галактики.

Как считали учёные, из звёзд могут формироваться дыры которые максимально превышают массу Солнца в 70 раз. Но исследуемая чёрная дыра больше нашей звезды в 142 раза.

Столкновение произошло около семи миллиардов лет назад. Но получили сигнал только сейчас, поскольку случилось это очень далеко.

[Ханна Левин, астроном]:

«Эта чёрная дыра, масса которой в 150 раз больше Солнца, сформировалась пять миллиардов лет назад. А мы только это обнаружили. Она уже могла слиться с другой чёрной дырой и стать ещё больше. Но мы не узнаем об этом ещё пять миллиардов лет».

Учёные до сих пор не знают, как образуются сверхмассивные чёрные дыры в центрах галактик. Если они путешествуют по Вселенной и находят новые дыры, чтобы сливаться с ними и становиться больше, то как это происходит?

Исследователи надеются, что новое открытие поможет найти ответы на этот вопрос.

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