В Великобритании резко возросло количество новых случаев коронавируса

Минздрав Великобритании сообщил о резком росте количества новых случаев COVID-19. По данным на 6 сентября, за..

[Мэттью Хэнкок, министр здравоохранения Великобритании]:

«Мы обеспокоены ростом количества случаев, который наблюдается в основном среди молодых людей. И, конечно, они могут заразить своих бабушек и дедушек, и мы не хотим этого».

Минздрав Великобритании сообщил о резком росте количества новых случаев COVID-19. По данным на 6 сентября, за сутки выявили почти 3000 заражённых. Министр здравоохранения заявил, что это самый большой скачок с мая.

Хэнкок добавил, что новые вспышки коронавируса регистрируют по всему миру, в том числе – и в Европе.

[Мэттью Хэнкок, министр здравоохранения Великобритании]:

«Мы предпримем все необходимые меры, но первая линия защиты – это соблюдение правил социального дистанцирования. Мы также проводим тестирование и отслеживаем контакты, и делаем это с рекордной скоростью».

Министр также заявил, что при необходимости власти будут локально вводить ограничения. Но главное – людям всех возрастов соблюдать дистанцирование.

В Великобритании общее число заражённых коронавирусом достигло 350 тысяч. Умерло более 41 тысячи челове. Но, несмотря на рост количества новых случаев, в больницы поступает мало пациентов, смертность также остаётся низкой.

Министр здравоохранения считает, что важно снова открыть школы, поскольку дети должны получать образование. По его словам, для этого приняты все меры по защите школьников. Также меры безопасности соблюдаются на всех вновь открывшихся предприятиях.

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