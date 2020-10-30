Во Вьетнаме более 50 человек стали жертвами оползня

Тайфун «Молаве» обрушился на Вьетнам, принеся с собой оползни. Спасатели продолжают разбирать завалы. Так, в отдалённой..

Тайфун «Молаве» обрушился на Вьетнам, принеся с собой оползни. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Так, в отдалённой местности провинции Куангнам оползень сошёл на деревню. Погибло не менее 53 человек. 34 жителя удалось спасти, ещё 13 продолжают искать.

Для Вьетнама «Молаве» стал одним из самых сильных тайфунов за последние 20 лет. В результате разгула стихии пострадало 56 тысяч домов. Миллионы жителей остались без электричества.

Ударив по центральной части страны в среду, тайфун ослаб до тропической депрессии. На следующий день в наиболее пострадавших регионах погода наладилась, что помогает спасательным работам.

Этот тайфун – лишь последняя капля в череде стихийных бедствий, от которых Вьетнам пострадал в октябре. В стране идут проливные дожди, вызывая наводнения и оползни. Пострадало более миллиона человек, более 150 погибли. Десятки числятся пропавшими без вести. Службы спасения работают на пределе своих сил.

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