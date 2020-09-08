После Японии тайфун «Хайшен» обрушился на Южную Корею

По меньшей мере, два человека погибли, ещё двое пропали без вести и пятеро пострадали в Южной..

По меньшей мере, два человека погибли, ещё двое пропали без вести и пятеро пострадали в Южной Корее в результате нашествия тайфуна «Хайшен». В основном – в южных регионах, где начались наводнения. Об этом сообщает Министерство безопасности страны.

Тайфун двигался на север вдоль восточного побережья. Скорость ветра достигала 112 километров в час. Сильно пострадал остров Коджедо.

Стихия вырывала с корнем деревья и вызвала оползни рядом с жилыми кварталами. Более 75 тысяч домохозяйств остались без света. Несколько тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.

«Хайшен» обрушился на Южную Корею всего через несколько дней после тайфуна «Майсак», который убил двух человек и тысячи оставил без электричества.

Прежде чем ударить по Южной Корее, «Хайшен» прошёлся по южным островам Японии. Почти два миллиона человек получили предписание срочно эвакуироваться в префектурах Нагасаки, Сага, Фукуока, Кумамото и Кагосима. 32 человека пострадали. Ещё четверо числятся пропавшими без вести после оползня. Около 440 тысяч домов остались без электроэнергии.

По всей стране было отменено более 570 авиарейсов, приостановлено движение высокоскоростных поездов. При этом Япония всё ещё восстанавливается после июльских наводнений, которые унесли жизни 83 человек.

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