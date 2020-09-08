Еврокомиссия хочет заключить соглашение с Лондоном как можно скорее

Европейская комиссия объявила, что хочет как можно скорее заключить с Лондоном соглашение о будущих торговых и..

[Даниэль Ферри, представитель переговорщика от ЕС по «брекситу»]:

«Мы разделяем желание премьер-министра Джонсона достичь соглашения быстро. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы заключить договор».

Европейская комиссия объявила, что хочет как можно скорее заключить с Лондоном соглашение о будущих торговых и экономических отношениях. При этом она отметила, что будет добиваться честной конкуренции.

Представитель главного переговорщика от ЕС по «брекситу» сказал, что, если соглашения не заключат, это создаст дополнительные барьеры для торговли и трансграничного обмена, которых сейчас нет.

[Даниэль Ферри, представитель переговорщика от ЕС по «брекситу»]:

«Наконец, хочу отметить, что в то время, как мы намерены заключить соглашение с Великобританией, ЕС также готов в случае отсутствия договора вести торговлю с Лондоном по правилам ВТО уже с 1 января 2021 года».

Отношения между сторонами погрузились в очередной кризис после того, как Великобритания предупредила ЕС о том, что может аннулировать подписанный договор о выходе, если до 15 октября не утвердят соглашение о свободной торговле.

Как предполагается, Лондон готовит законопроект, который отменит некоторые пункты уже подписанного соглашения о «брексите». Это может подорвать весь договор, а также нарушить шаткую стабильность в Северной Ирландии, где действуют особые правила для избежания закрытой границы с Ирландией.

Между тем, правительство Германии недавно сделало заявление, что соглашение между сторонами ещё возможно. Однако оно отметило, что времени остаётся очень мало.

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