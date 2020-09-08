Еврокомиссия хочет заключить соглашение с Лондоном как можно скорее
Европейская комиссия объявила, что хочет как можно скорее заключить с Лондоном соглашение о будущих торговых и..
Дата загрузки: 2020-09-08
[Даниэль Ферри, представитель переговорщика от ЕС по «брекситу»]:
«Мы разделяем желание премьер-министра Джонсона достичь соглашения быстро. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы заключить договор».
Представитель главного переговорщика от ЕС по «брекситу» сказал, что, если соглашения не заключат, это создаст дополнительные барьеры для торговли и трансграничного обмена, которых сейчас нет.
[Даниэль Ферри, представитель переговорщика от ЕС по «брекситу»]:
«Наконец, хочу отметить, что в то время, как мы намерены заключить соглашение с Великобританией, ЕС также готов в случае отсутствия договора вести торговлю с Лондоном по правилам ВТО уже с 1 января 2021 года».
Отношения между сторонами погрузились в очередной кризис после того, как Великобритания предупредила ЕС о том, что может аннулировать подписанный договор о выходе, если до 15 октября не утвердят соглашение о свободной торговле.
Как предполагается, Лондон готовит законопроект, который отменит некоторые пункты уже подписанного соглашения о «брексите». Это может подорвать весь договор, а также нарушить шаткую стабильность в Северной Ирландии, где действуют особые правила для избежания закрытой границы с Ирландией.
Между тем, правительство Германии недавно сделало заявление, что соглашение между сторонами ещё возможно. Однако оно отметило, что времени остаётся очень мало.
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