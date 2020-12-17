Музыкальная поддержка: греческие врачи поют у больниц с пациентами с COVID

Греческие врачи и студенты-медики дают уличные концерты у больниц с коронавирусными пациентами в Салониках. Так они..

[Элисавет Ману, медик и музыкант группы «Ромвос»]:

«Мы убеждены, что для исцеления тела необходимо исцеление души. Музыка – это универсальный язык с терапевтическим воздействием».

Греческие врачи и студенты-медики дают уличные концерты у больниц с коронавирусными пациентами в Салониках. Так они хотят поднять настроение больным и медицинскому персоналу.

Медики-музыканты объединились в группу под названием «Ромвос». Сначала попробовали выступить возле одной из городских больниц. Концерт понравился и врачам, и пациентам. После этого решили гастролировать по всему городу.

[Элисавет Ману, медик и музыкант группы «Ромвос»]:

«Ситуация с коронавирусом постоянно меняется, из-за нехватки кадров нагрузка просто огромная. Ситуация для нас неординарная, поэтому музыка снимает напряжение, которое мы ежедневно чувствуем в больнице. И как музыканты мы очень рады видеть в окнах улыбающихся людей».

Музыканты играют возле больниц по несколько часов. А медперсонал часто выходит на улицу, чтобы тоже посмотреть на улыбающихся пациентов в окнах.

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