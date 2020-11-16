Президент Румынии назвал пожар в больнице для пациентов с COVID огромной трагедией

Пожар в больнице румынского города Пьятра-Нямц унёс жизни десяти человек. Сильно пострадали шестеро больных и дежурный..

Пожар в больнице румынского города Пьятра-Нямц унёс жизни десяти человек. Сильно пострадали шестеро больных и дежурный врач, который спасал пациентов из огня. Небольшие ожоги получили ещё трое медиков.

Возгорание произошло в реанимационной палате для пациентов с COVID-19, потом пламя перекинулось на соседнюю палату.

[Нелу Тэтару, министр здравоохранения Румынии]:

«Здесь, в больнице в Пьятра-Нямц, произошло трагическое событие – пожар в отделении интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом. Десять пациентов погибли, один врач получил ожоги 40% поверхности тела».

Получивших ожоги пациентов перевели в другую больницу, а врача доставили в специализированную клинику в Бельгии.

Президент Румынии выразил соболезнование родственникам погибших и пострадавших.

[Клаус Йоханнис, президент Румынии]:

«Произошедшее в больнице Пьятра-Нямца – огромная трагедия».

Власти считают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Правоохранители начали расследование.

[Клаус Йоханнис, президент Румынии]:

«Теперь очень важно быстро выяснить, как мог произойти такой пожар, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем».

Премьер-министр Румынии сообщил, что в больнице планировали провести некоторые ремонтные работы и увеличить количество мест для больных коронавирусом. Однако неизвестно, связан ли пожар с ремонтом.

[родственница пострадавшего пациента]:

«Возмутительно, что такое могло произойти. Мало того, что мой родственник и другие пациенты находились в тяжёлом состоянии, ещё и вспыхнул пожар. Это недопустимо».

После инцидента сотрудники Минздрава и агентства по чрезвычайным ситуациям начали проверку медицинского оборудования в реанимациях всех румынских больниц.

В настоящее время в Румынии госпитализированы 13 тысяч пациентов с COVID-19, более 1100 из них лежат в отделениях интенсивной терапии. В общей сложности в стране выявлено более 360 тысяч случаев заражения коронавирусом, почти 9000 человек умерли.

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