Эстония вводит новый вид виз для «цифровых кочевников»

В Таллинне проходит эксперимент, который в итоге может кардинально изменить то, как люди живут и работают...

В Таллинне проходит эксперимент, который в итоге может кардинально изменить то, как люди живут и работают.

1 августа власти Эстонии ввели новый вид визы для иностранных работников, которых называют «цифровыми кочевниками». Они не привязаны к конкретному месту и много путешествуют. Виза позволяет таким людям работать удалённо на эстонские компании, а также въезжать в Эстонию и работать там сроком до года.

[Эдилсон Осорио, глава компании OriginalMy]:

«Я управляю всем вдали от дома, вдали от своей команды. Из-за COVID-19 вся моя команда также работает удалённо. Это очень интересный опыт. Он показывает, что цифровые услуги можно предоставлять из любого места».

Эстония известна своей развитой интернет-платформой государственных услуг, которые предоставляются по цифровой идентификации. Граждане страны могут в сети голосовать, получать рецепты у врача и многое другое. Почти все услуги перевели в цифровой формат, за исключением регистраций свадеб, разводов и покупки недвижимости.

Граждане других стран также получили пользу, поскольку в Эстонии им можно получить статус виртуального резидента. Этой возможностью воспользовалось 70 тысяч человек из 170 стран.

Благодаря новой цифровой визе Эстония хочет привлечь профессионалов в программировании, финансах, маркетинге и других сферах.

[Кароли Хиндрикс, основательница Jobbatical]:

«Для того чтобы поехать и работать в какой-то стране, нужно, чтобы у вас был местный работодатель, либо же туда нужно отправляться в качестве туриста. Обычно цифровые кочевники поступают именно так. Но на самом деле официально они не могут работать. По сути они делают это нелегально».

Как ожидается, ежегодно на получение такой визы может претендовать до 1800 человек. При этом всех заявителей будут тщательно проверять.

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