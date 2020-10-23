Пирог к выходным: израильские волонтёры помогают пожилым во время изоляции

[Дин Белз, волонтёр]:

«Они хотят побыть в компании, родные почти не навещают их. Поэтому пирог, который им приносят к выходным, дарит им радость. Пирог или беседа – неважно, главное – внимание».

Израильский волонтёр Дин Белз каждую пятницу печёт пироги для бабушек и дедушек, которые чувствуют себя одинокими во время нового карантина. Сладкая выпечка и короткое общение скрашивают субботний день, который в Израиле считается праздничным.

Благотворительный проект «Сладости для души» охватил тысячу пожилых израильтян в городе Раанана.

[Сара Вайнстен, жительница Раананы]:

«Одиночество возвращает в прошлое, и это тяжело. Мы сидим в четырёх стенах, и это непросто. А когда стучат в дверь и дарят пирог, говорят, что принесли сладкого к Шаббату, знаете, что мы чувствуем? Я вижу, что кто-то думает обо мне, и я не одна в этом мире».

Проект запустил в прошлом году пекарь-любитель из Тель-Авива. Целью было поднять настроение тем, кто не выходит из дома из-за болезни. В марте из-за пандемии волонтёры приостановили свою деятельность, чтобы случайно не заразить пожилых подопечных.

[Итамар Глейзер, руководитель проекта «Сладости для души»]:

«Через две недели после закрытия проекта пожилые люди начали звонить и спрашивать, почему их перестали навещать. Кто-то говорил, что можно просто прийти в маске и оставить пирог за дверью. А одна женщина даже сказала, что больше боится умереть от одиночества, чем от вируса».

После этого проект возобновили и больше не закрывали.

[Шарон Ярон, волонтёр]:

«Люди очень хотят общаться. Достаточно малого: просто постоять за дверью или принести пирог. Люди хотят, чтобы их видели. И это очень отличается от того, как было до коронавируса. Раньше родные приходили к ним, а теперь не могут. Поэтому приходим мы, волонтёры, и это даёт пожилым чувство значимости, скрашивает одиночество».

Многие подопечные ждут посещения волонтёров всю неделю и говорят, что для них это теперь самое яркое событие в жизни.

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