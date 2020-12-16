Канадец провёл 30 часов под татуировочной иглой в знак солидарности с сыном

Канадец Дерек Пре провёл 30 часов под татуировочной иглой ради сына. У восьмилетнего мальчика, которого также..

[Дерек Пре, отец мальчика]:

«Я видел, как он стесняется. Поэтому мне захотелось показать ему, что он не одинок».

Канадец Дерек Пре провёл 30 часов под татуировочной иглой ради сына. У восьмилетнего мальчика, которого также зовут Дерек, на теле огромное родимое пятно, поэтому он не любит снимать футболку в бассейне. Отец решил поддержать его и сделал татуировку в виде такого же родимого пятна.

Для мальчика татуировка отца стала сюрпризом. Он показал её только недавно во время посещения бассейна.

[Дерек Пре, мальчик с родимым пятном]:

«Мы с сёстрами немного поиграли в воде, а потом папа подозвал меня и сказал, что хочет кое-что показать. Он снял футболку, а под ней оказалась огромная татуировка, похожая на моё родимое пятно».

Дерек-старший делал татуировку в салоне в Стони-Плейне. Ходить на процедуры пришлось почти два месяца.

[Дерек Пре, отец мальчика]:

«Я нормально себя чувствовал. Это долгий процесс. Я думал, что это займёт несколько часов. Понадобилось почти 30». [Тони Гибберт, владелец тату-салона]:

«Почти вся область на теле, где ему нужна татуировка, очень чувствительна к боли. Это нелегко».

Мучения отважного отца уже позади, а его сын доволен необычным подарком. Теперь мальчик не стесняется раздеваться в бассейне, когда папа рядом.

[Дерек Пре, отец мальчика]:

«У нас на всю жизнь останутся одинаковые родинки».

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