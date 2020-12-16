Канадец провёл 30 часов под татуировочной иглой в знак солидарности с сыном
Канадец Дерек Пре провёл 30 часов под татуировочной иглой ради сына. У восьмилетнего мальчика, которого также..
Дата загрузки: 2020-12-16
[Дерек Пре, отец мальчика]:
«Я видел, как он стесняется. Поэтому мне захотелось показать ему, что он не одинок».
Для мальчика татуировка отца стала сюрпризом. Он показал её только недавно во время посещения бассейна.
[Дерек Пре, мальчик с родимым пятном]:
«Мы с сёстрами немного поиграли в воде, а потом папа подозвал меня и сказал, что хочет кое-что показать. Он снял футболку, а под ней оказалась огромная татуировка, похожая на моё родимое пятно».
Дерек-старший делал татуировку в салоне в Стони-Плейне. Ходить на процедуры пришлось почти два месяца.
[Дерек Пре, отец мальчика]:
«Я нормально себя чувствовал. Это долгий процесс. Я думал, что это займёт несколько часов. Понадобилось почти 30».
[Тони Гибберт, владелец тату-салона]:
«Почти вся область на теле, где ему нужна татуировка, очень чувствительна к боли. Это нелегко».
Мучения отважного отца уже позади, а его сын доволен необычным подарком. Теперь мальчик не стесняется раздеваться в бассейне, когда папа рядом.
[Дерек Пре, отец мальчика]:
«У нас на всю жизнь останутся одинаковые родинки».
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