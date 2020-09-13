Книгу о преступлениях компартии защищают в суде Петербурга
Это мировой бестселлер «9 комментариев о коммунистической партии». Уникальный исторический анализ природы коммунистических режимов и совершенных..
Дата загрузки: 2020-09-14
Расправы над диссидентами, массовые расстрелы, голод, пытки и концлагеря… Обо всем этом в книге рассказывается на примере Китая.
В 2019 году в России «9 комментариев о коммунистической партии» запретили к распространению, обвинив в «возбуждении социальной розни к последователям компартии Китая и коммунизма в целом».
Историки и правозащитники с такой позицией не согласны. Издание Epoch Times, опубликовавшее книгу, подаёт кассационную жалобу на это решение.
[Людмила Шумова, представитель Epoch Times]:
«»Девять комментариев» – уникальная хроника. Ни одна из работ, которая исследовала коммунистическую идеологию, так чётко, скрупулезно, системно, глубоко не раскрывала истинные цели, которые преследовал режим».
[Дмитрий Дубровский, историк, специалист по судебным экспертизам]:
«В России нет такой книги о преступлениях коммунистической партии Советского Союза. Просто нет. Есть много отдельных воспоминаний, много отдельных текстов».
[Юрий Вдовин, правозащитник]:
«В стране с нашим опытом, с жутким опытом сталинских репрессий невообразимых напоминание о подобных деяниях, которые творятся в коммунистических странах, надо обязательно вспоминать… Чтобы бдительность человека, мечтающего о свободе и гражданских правах, не притуплялась».
Впервые книга была опубликована в 2004 году на китайском языке. После этого в Китае, а потом и по всему миру началось движение по выходу из партии. В рамках него от членства в компартии, комсомоле и пионерской организации Китая отказалось более 360 миллионнов человек. На сегодняшний день книга переведена на 32 языка. В 2013 году её представили на Международной книжной ярмарке в Москве.
Судебное разбирательство над «Девятью комментариями» в России длится почти полтора года. Сторона обвинения представила два заключения специалистов: лингвистическую и психологическую экспертизы. Однако независимые эксперты считают выводы этих специалистов предвзятыми.
[Александр Аникин, адвокат]:
«Суды удовлетворились заключением специалистов, которые даже не были вызваны в суд и не были опрошены. Без представления надлежащей в моём представлении экспертизы. Как психологической, так и лингвистической, политологической».
[Дмитрий Дубровский, историк, специалист по судебным экспертизам]:
«То, что там сделано чрезвычайно неадекватно, и натянуты заключения о том, что последователи коммунистической партии Китая – это такая социальная группа, которую почему-то надо защищать по российскому законодательству. К сожалению, суд у нас вообще никогда не оценивает качество экспертиз».
Специалисты полагают, что за делом скрывается договор о добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Китаем, заключённый в 2001 году.
[Людмила Шумова, представитель Epoch Times]:
«»Девять комментариев» вышли в ноябре 2004 года, а в январе 2005 Министерство общественной безопасности Китая объявило своей целью остановить распространение этой хроники».
[Дмитрий Дубровский, историк, специалист по судебным экспертизам]:
«Это довольно очевидно. К сожалению, существует Шанхайское соглашение, в рамках которого Российская Федерация активно копирует те решения, которые были приняты в Китае».
В 2005 году труд «Девять комментариев» был удостоен Национальной премии по журналистике Ассоциации американских журналистов азиатского происхождения.
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