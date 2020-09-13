Книгу о преступлениях компартии защищают в суде Петербурга

Это мировой бестселлер «9 комментариев о коммунистической партии». Уникальный исторический анализ природы коммунистических режимов и совершенных ими преступлений, в результате которых в разных странах мира погибло более 100 миллионов человек.

Расправы над диссидентами, массовые расстрелы, голод, пытки и концлагеря… Обо всем этом в книге рассказывается на примере Китая.

В 2019 году в России «9 комментариев о коммунистической партии» запретили к распространению, обвинив в «возбуждении социальной розни к последователям компартии Китая и коммунизма в целом».

Историки и правозащитники с такой позицией не согласны. Издание Epoch Times, опубликовавшее книгу, подаёт кассационную жалобу на это решение.

[Людмила Шумова, представитель Epoch Times]:

«»Девять комментариев» – уникальная хроника. Ни одна из работ, которая исследовала коммунистическую идеологию, так чётко, скрупулезно, системно, глубоко не раскрывала истинные цели, которые преследовал режим». [Дмитрий Дубровский, историк, специалист по судебным экспертизам]:

«В России нет такой книги о преступлениях коммунистической партии Советского Союза. Просто нет. Есть много отдельных воспоминаний, много отдельных текстов». [Юрий Вдовин, правозащитник]:

«В стране с нашим опытом, с жутким опытом сталинских репрессий невообразимых напоминание о подобных деяниях, которые творятся в коммунистических странах, надо обязательно вспоминать… Чтобы бдительность человека, мечтающего о свободе и гражданских правах, не притуплялась».

Впервые книга была опубликована в 2004 году на китайском языке. После этого в Китае, а потом и по всему миру началось движение по выходу из партии. В рамках него от членства в компартии, комсомоле и пионерской организации Китая отказалось более 360 миллионнов человек. На сегодняшний день книга переведена на 32 языка. В 2013 году её представили на Международной книжной ярмарке в Москве.

Судебное разбирательство над «Девятью комментариями» в России длится почти полтора года. Сторона обвинения представила два заключения специалистов: лингвистическую и психологическую экспертизы. Однако независимые эксперты считают выводы этих специалистов предвзятыми.

[Александр Аникин, адвокат]:

«Суды удовлетворились заключением специалистов, которые даже не были вызваны в суд и не были опрошены. Без представления надлежащей в моём представлении экспертизы. Как психологической, так и лингвистической, политологической». [Дмитрий Дубровский, историк, специалист по судебным экспертизам]:

«То, что там сделано чрезвычайно неадекватно, и натянуты заключения о том, что последователи коммунистической партии Китая – это такая социальная группа, которую почему-то надо защищать по российскому законодательству. К сожалению, суд у нас вообще никогда не оценивает качество экспертиз».

Специалисты полагают, что за делом скрывается договор о добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Китаем, заключённый в 2001 году.

[Людмила Шумова, представитель Epoch Times]:

«»Девять комментариев» вышли в ноябре 2004 года, а в январе 2005 Министерство общественной безопасности Китая объявило своей целью остановить распространение этой хроники». [Дмитрий Дубровский, историк, специалист по судебным экспертизам]:

«Это довольно очевидно. К сожалению, существует Шанхайское соглашение, в рамках которого Российская Федерация активно копирует те решения, которые были приняты в Китае».

В 2005 году труд «Девять комментариев» был удостоен Национальной премии по журналистике Ассоциации американских журналистов азиатского происхождения.

Короткая ссылка на эту страницу: