Прокурор МУС: экс-президент Судана должен немедленно предстать перед судом

Отстранённый от власти экс-президент Судана Омар аль-Башир и другие подозреваемые должны без промедления предстать перед судом...

Отстранённый от власти экс-президент Судана Омар аль-Башир и другие подозреваемые должны без промедления предстать перед судом. Об этом объявил главный прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда. Башира и его соратников обвиняют в военных преступлениях, а также геноциде.

Во время визита в Хартум Бенсуда сказала, что МУС в настоящее время обсуждает с властями Судана, перед каким судом предстанут подозреваемые: суданским либо международным трибуналом.

[Фату Бенсуда, главный прокурор МУС]:

«Меня вдохновляет честный, открытый и конструктивный диалог между нами. Я особенно рада заверениям в поддержке и кооперации, которые я услышала во время визита от правительства, включая премьер-министра Абдаллу Хамдука».

Международный уголовный суд выдал ордеры на арест самого Башира и ещё троих подозреваемых. Как предполагается, они совершали преступления после 2003 года, когда в регионе Дарфур началось восстание преимущественно немусульманского населения. В ответ, как считают прокуроры, Башир развернул кампанию репрессий и убийств. И она привела к гибели не менее 300 тысяч человек. Более 2,5 миллионов были вынуждены бежать из своих домов.

Башир находится под стражей с тех пор, как его в апреле 2019 года отстранили от власти на фоне масштабных антиправительственных протестов.

Прокурор МУС говорит, что процесс над экс-президентом позволит новым властям Судана вернуть страну на путь демократии.

[Фату Бенсуда, главный прокурор МУС]:

«Этот первый более чем за 10 лет исторический визит в Хартум предоставляет переходному правительству Судана возможность продемонстрировать свою приверженность правосудию, ответственности и верховенству закона».

Башир пришёл к власти в результате военного переворота 1989 года. После этого он объявил курс на «исламизацию».

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