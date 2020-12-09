Вторая жизнь для книг: иорданец собирает со свалок литературу

[Мохаммад Салем Абу Закария, сборщик книг]:

«Я собираю ненужные книги по всей стране, в том числе книги, оставленные на улицах, особенно школьные учебники, которые остались в начале и в конце учебного года. Я беру книги даже из мусорных контейнеров, из домов – отовсюду».

Отец 16 детей и дедушка 57 внуков, с самого утра иорданец Мохаммад Салем Абу Закария занимается тем, что ищет на свалках и в подворотнях выброшенные книги. Ими пополняет свою бесплатную библиотеку, чтобы эта литература стала доступной для всех желающих.

Мужчина говорит, что с одной стороны чувствует радость от того, чем занимается, а с другой – грусть из-за того, что столько литературы оказывается на помойке.

Собрав книги, мужчина возвращается в свою маленькую библиотеку, чтобы перебрать найденное. Часть книг он сжигает, а часть реставрирует.

[Мохаммад Салем Абу Закария, сборщик книг]:

«Я сортирую все книги здесь, в этой библиотеке. Те, которые можно реставрировать, реставрирую для бесплатного пользования. А те, которые уже невозможно подклеить, я сжигаю в специальной печи, которая может за 24 часа превратить в пепел 6-7 тысяч книг».

По оценкам Абу Закарии, с 70-х годов прошлого века ему удалось собрать более 100 тысяч книг.

В его небольшой домашней библиотеке хранится около 3 тысяч экземпляров. Пользоваться ими можно бесплатно. Мужчина надеется, что его усилия помогут распространению культуры чтения среди иорданцев.

Короткая ссылка на эту страницу: