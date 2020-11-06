Президент Косова подал в отставку, после этого его взяли под стражу в Гааге

Президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи объявил о своей отставке. Спустя некоторое время его и..

Президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи объявил о своей отставке. Спустя некоторое время его и нескольких его соратников взяли под стражу в Гааге.

Специальный трибунал обвиняет их в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время войны 1998-99 года, которая привела к отделению Косова от Сербии.

[Хашим Тачи, президент Республики Косово]:

«Как я и обещал, я ни при каких обстоятельствах не позволю, чтобы президент Республики Косово предстал перед судом. Поэтому я ухожу с целью защитить чистоту института президентства в нашей стране».

Взяли под стражу также бывшего спикера парламента страны Кадри Весели, депутата Реджепа Селими и бывшего главу парламента Якупа Красничи.

Им выдвинули обвинения в произвольных арестах, жестоком обращении, пытках и убийствах мирных граждан, которые не участвовали в боевых действиях.

Во время войны Тачи был командиром Освободительной армии Косова. Он все обвинения отрицает.

Жители Приштины, столицы Косова, выражают недовольство в связи с арестом экс-президента.

[житель Приштины]:

«Очень грустно для граждан Косова и для страны, что такие вещи происходят с албанцами. Такого не происходит с жителями Сербии, которые совершали преступления в отношении наших людей, и тела жертв до сих пор не найдены». [житель Приштины]:

«Похоже, что суд нацелен только на глав Освободительной армии Косова. Он не судит командиров сербских преступников, которые совершили разнообразные преступления в Косово. Это нечестный суд».

Прокуроры говорят, что на Тачи лежит ответственность за убийство около 100 гражданских во время войны. В Республике Косово генералов той эпохи по-прежнему рассматривают как национальных героев.

Формально Сербия считает Косово своей территорией, однако её не контролирует. При этом северная часть Косова, которая населена преимущественно сербами, не подчиняется Приштине.

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