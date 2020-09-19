В долину Ладакх теперь можно добраться по длиннейшему в мире автомобильному тоннелю
В Индии достроили и открывают самый длинный в мире высокогорный автомобильный тоннель. На его сооружение ушло..
Дата загрузки: 2020-09-19
В Индии достроили и открывают самый длинный в мире высокогорный автомобильный тоннель. На его сооружение ушло 10 лет. Благодаря ему северная долина Ладакх в зимние месяцы больше не будет отрезанной от внешнего мира.
Короткая ссылка на эту страницу:
Короткая ссылка на эту страницу: