В долину Ладакх теперь можно добраться по длиннейшему в мире автомобильному тоннелю В Индии достроили и открывают самый длинный в мире высокогорный автомобильный тоннель. На его сооружение ушло.. Дата загрузки: 2020-09-19

В Индии достроили и открывают самый длинный в мире высокогорный автомобильный тоннель. На его сооружение ушло 10 лет. Благодаря ему северная долина Ладакх в зимние месяцы больше не будет отрезанной от внешнего мира.

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