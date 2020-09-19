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В долину Ладакх теперь можно добраться по длиннейшему в мире автомобильному тоннелю

В долину Ладакх теперь можно добраться по длиннейшему в мире автомобильному тоннелю

В Индии достроили и открывают самый длинный в мире высокогорный автомобильный тоннель. На его сооружение ушло..

Дата загрузки: 2020-09-19

В Индии достроили и открывают самый длинный в мире высокогорный автомобильный тоннель. На его сооружение ушло 10 лет. Благодаря ему северная долина Ладакх в зимние месяцы больше не будет отрезанной от внешнего мира.
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