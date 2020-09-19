Телеканал NTD

Школьники изобрели маску, в которой можно перекусить

Школьники изобрели маску, в которой можно перекусить

Трое вьетнамских школьников разработали уникальный шлем. Он позволяет медицинским работникам, которые лечат больных COVID-19, почесать нос,..

Дата загрузки: 2020-09-19

Трое вьетнамских школьников разработали уникальный шлем. Он позволяет медицинским работникам, которые лечат больных COVID-19, почесать нос, глаза или даже перекусить, не подвергая себя риску заразиться коронавирусом.
Короткая ссылка на эту страницу:
Читать...
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне