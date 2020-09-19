Школьники изобрели маску, в которой можно перекусить
Трое вьетнамских школьников разработали уникальный шлем. Он позволяет медицинским работникам, которые лечат больных COVID-19, почесать нос,..
Дата загрузки: 2020-09-19
Трое вьетнамских школьников разработали уникальный шлем. Он позволяет медицинским работникам, которые лечат больных COVID-19, почесать нос, глаза или даже перекусить, не подвергая себя риску заразиться коронавирусом.
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