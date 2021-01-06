«Последний рывок»: Израиль ужесточает карантинные меры

Израиль ужесточит общенациональный карантин, чтобы сдержать рост количества новых случаев COVID-19. Об этом сообщил офис премьер-министра...

Израиль ужесточит общенациональный карантин, чтобы сдержать рост количества новых случаев COVID-19. Об этом сообщил офис премьер-министра.

Меры вступят в силу в ночь на 8 января и продлятся две недели. Каковы они будут, объявят позже. В стране уже закрыты многие школы, ограниченно движение общественного транспорта, и большинство жителей просят оставаться дома.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:

«Каждый час задержки – это ещё более быстрое распространение вируса, и цена будет высока. Поэтому сотрудничать надо не только министрам, но и – гражданам Израиля».

Израиль лидирует по скорости вакцинации населения от коронавируса. В стране проживает 9,3 миллиона человек, и около 15% из них уже привили. Чиновники надеются таким образом вывести Израиль из пандемии к началу февраля. Грядущий строгий карантин должен стать «последним рывком».

Вакцинация стартовала 19 декабря, однако параллельно начался и большой суточный прирост заболевших. Так, во вторник в стране выявили более 8300 новых случаев – антирекорд за несколько месяцев.

В предыдущий раз общенациональный карантин в Израиле вводили в сентябре. Он продлился месяц. После него выявляли около тысячи заболевших в сутки. С ослаблением карантинных мер число заболевших стало планомерно расти.

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