Европейские страны продолжают ужесточать карантинные меры

Премьер-министр Великобритании объявил о новых ограничительных мерах, которые вводят в ответ на нарастание новой волны пандемии...

Премьер-министр Великобритании объявил о новых ограничительных мерах, которые вводят в ответ на нарастание новой волны пандемии. При этом меры стандартизируют для всей Англии. Так, теперь уровень угрозы будет трёхступенчатым.

В случае небольшой или средней угрозы, будет сохраняться правило, когда запрещено собираться в группы более шести человек. Что касается высокого уровня, то ограничения будут более жёсткими.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Очень высокий уровень угрозы будет введён там, где наблюдается быстрое распространение и где национальная система здравоохранения может оказаться под большим давлением, если не предпринять никаких мер. В этих зонах правительство запретит людям из разных домохозяйств встречаться в закрытых помещениях и на открытом воздухе, а также, к сожалению, закроет пабы и бары».

Джонсон отметил, что будет работать с правительствами на местах, чтобы определить дальнейшие ограничения. Это может привести к закрытию отелей, развлекательных заведений и салонов красоты. При этом, по его словам, розничные магазины, школы и университеты пока закрывать не собираются.

Согласно свежим данным, особенно быстро растёт число заболевших на севере Англии. Так, в Манчестере больными COVID-19 уже занята треть мест в реанимациях.

Одновременно в стране растёт недовольство ограничительными мерами. Гостиничный сектор жалуется на огромные потери, то же касается пабов, которые считают, что меры в отношении них вводятся необоснованно.

А это Мадрид. Тысячи человек прошли маршем по столице Испании в знак протеста против карантинных мер и режима чрезвычайной ситуации. Подобные акции прошли также в Барселоне и Севилье.

[протестующая]:

«Я вышла на протест, поскольку мне надоело то, как власти решают проблему пандемии. Это касается не только здравоохранения, но и экономики».

В Мадриде зафиксировали самый большой процент заболевших в Европе. Их 724 на 100 тысяч жителей. Второе и третье место занимают Андорра и Брюссель.

Между тем, в Италии также готовятся ужесточать карантинные меры. Власти запретят частные вечеринки для взрослых и детей, а в Риме ограничат время работы баров и ресторанов. Кроме того, возможно введут запрет на спортивные мероприятия, где невозможно избежать физического контакта.

На прошлой неделе в стране ввели обязательное правило носить маски на открытом воздухе.

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