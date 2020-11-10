Австралийцы самостоятельно делают разноцветные гробы из картона
Когда у жительницы Тасмании Дженни Кокс в этом году умер шурин Фил, она знала, что гроб..
Дата загрузки: 2020-11-10
«Мы искали для него разные варианты, ведь Фил очень беспокоился об экологии. А этот гроб сделан из биокартона, он разлагается. Это очень совпадало с теми ценностями, в которые он верил».
Фил был ветераном войны во Вьетнаме. Он также очень любил проводить время на природе и собирал комиксы. Его родственница выбрала для него гроб в стиле его увлечения.[Дженни Кокс, жительница Тасмании]:
«Он собирал комиксы Phantom, наверное, 50 лет. Его жизнь в некоторым смысле шла параллельно с Phantom. И именно так мы решили его проводить в последний путь».
Такие гробы предлагают сделать в особом тасманийском клубе, который существует уже много лет. Раньше участников обучали самостоятельно делать гробы из дерева. Теперь же решили ещё больше удешевить готовый продукт.
Участники не просто делают гробы, но и сами их разукрашивают. Дженни говорит, что это помогло ей смириться с утратой.[Дженни Кокс, жительница Тасмании]:
«Процесс раскрашивания помогает успокоиться, найти баланс. Это необходимо, чтобы суметь выполнить это работу. Я буквально в неё погрузилась».
Похороны в Австралии могут обойтись в сумму от 3000 до 15 000 долларов США. Клуб создали, чтобы помочь местным жителям сократить расходы.[Эмма Дин, участница клуба]:
«Когда мой брат умер, я помню, что первым я увидела страшный гроб, покрытый лаком, с бронзовыми деталями и всем остальным. Думаю, такие гробы намного лучше».
А у этой женщины – последняя стадия рака. Но она успокоилась и решилась сама себе сделать гроб. При этом прожила уже на три с половиной года больше, чем прогнозировали врачи.[Джина Маккинлей, участница клуба]:
«Чувство удовлетворённости от выполненного дела. Кто знает, возможно, это последний большой проект, который удастся завершить в жизни».
Она говорит, что её гроб будет именно таким, какого ей хочется.
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