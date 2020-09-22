75-летие ООН: мировые лидеры призывают к единству и реформам

[Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН]:

«Растёт геополитическая напряженность. Наращивается ядерное вооружение. Инновационные технологии открыли новые возможности, но также выявили и новые угрозы. А пандемия COVID-19 обнажила уязвимость мира. Мы можем решить всё это только вместе. Сегодня у нас избыток проблем и дефицит совместных решений».

Мировые лидеры собрались вместе в виртуальном пространстве, чтобы отметить 75-летнюю годовщину создания Организации Объединённых Наций. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к представителям 193 стран-членов и призвал всех к единству.

Заместитель представителя США в ООН Шерит Норман Шале отметила, что организации необходимы реформы.

[Шерит Норман Шале, заместитель представителя США в ООН]:

«Семьдесят пять лет назад Соединённые Штаты вышли вперёд, когда этому смелому предприятию под названием Организация Объединённых Наций потребовался постоянный дом. И мы по-прежнему гордимся тем, что служим этим домом по сей день. 75-летие ООН – подходящее время для того, чтобы задать вопросы о сильных и слабых сторонах организации, проанализировать её неудачи и извлечь из них уроки, а также отметить её достижения».

О необходимости реформ сказали ещё несколько мировых лидеров. В частности, некоторые страны недовольны тем, что в Совете Безопасности ООН, который состоит из 15 стран-членов, только США, Россия, Китай, Франция и Великобритания являются постоянными и обладают правом вето.

Особое мероприятие прошло в преддверии ежегодной встречи мировых лидеров в ООН, которая начинается 22 сентября. Из-за пандемии президенты и премьер-министры не прибудут в штаб-квартиру организации. Их заявления будут записаны заранее и показаны в главном зале Генассамблеи.

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