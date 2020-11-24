Музей маяков в Кронштадте принял уже более 100 тысяч гостей

Маяки сотни лет помогали морякам безопасно преодолевать сложные водные маршруты. Эти ориентиры, окутанные ореолом романтики, стали неотъемлемой частью культуры человечества. Их истории посвящён и Музей маяков в Кронштадте под Санкт-Петербургом, единственный в России.

Музей открылся три года назад.

[Михаил Бородавкин, основатель музея]:

«Для меня маяки – это символ. Это как свеча в храме: весь мир как храм, а маяки – это свеча. Потому что выполняют они роль очень важную. Свет во тьме – для моряка, для кого угодно – свет во тьме – это знак, всем понятный».

В музее представлено более 150 экспонатов, в том числе – устройства, которые использовали на маяках, буях и навигационных знаках.

Эту гигантскую линзу диаметром 2 метра и весом полторы тонны нашли запылённой в старом сарае. Теперь она звезда музея.

[Михаил Бородавкин, основатель музея]:

«За моей спиной самый ценный экспонат в нашем музее. Это первая линза Френеля вообще в нашей стране. 1857 год. Английская фирма Chance, в Бирмингеме изготовлена и на маяк Сескар в 1858 году поставлена».

Многие экспонаты в рабочем состоянии. Этот двухцветный маяк – простой и гениальный навигационный инструмент.

Стоило судну отклониться вправо или влево, и шторка закрывала один фонарик. Это означало, что корабль сбился с курса.

При плохой видимости морякам помогает звуковой сигнал.

[Елена Коневских, экскурсовод]:

«Это туманный горн, который позволяет, если звуковые системы современные электрические дают сбой, всё равно спасти корабль. И сейчас мы с вами этим займёмся. Он работает как насос. Очень тугой. И всё – корабль спасён».

За три года в музее побывали более 100 тысяч гостей.

[гость музея]:

«С одной стороны, сложно устроены линзы, особенно, если внешне. А если задуматься, то конструкция их такая, что легко любому школьнику объяснить, как устроены линзы. Это прекрасный пример технологий для решения какой-то задачи».

В Финском заливе, между Кронштадтом и Санкт-Петербургом, находится примерно 30 маяков. Большинство работают.

[Ирина Босенко, консультант музея]:

«Даже новейшие ледоколы, которые сейчас, в наши с вами дни, – они отключают всю электронику и идут по створам, по маякам в таких сложных местах, как большой Кронштадтский рейд. Им просто нельзя ориентироваться по GPS и ГЛОНАСС, это ненадёжно».

Основатели музея хотят сохранить яркую историю романтических ориентиров и в будущем планируют расширить территорию экспозиции. На новой площадке представят большие макеты кронштадтских маяков.

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