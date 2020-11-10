На Ямале обнаружили крупнейшее в мире лежбище атлантических моржей

Вот самое крупное в мире лежбище атлантических моржей на материке. Это берег Карского моря в районе..

Вот самое крупное в мире лежбище атлантических моржей на материке. Это берег Карского моря в районе посёлка Харасавэй. Окраина Северного Ледовитого океана.

Такого большого лежбища не находили за всю историю изучения этого редкого подвида. Около пяти тысяч особей. То есть на Ямал приплыл каждый четвёртый из живущих ныне атлантических моржей.

[Александр Соколов, Институт экологии растений и животных РАН]:

«Исключительно все лежбища атлантического подвида моржа располагаются на островах. Единственное лежбище атлантических моржей на материке – оно у нас на Ямале».

Краснокнижных гигантов впервые заметили здесь в прошлом году. Тогда – чуть более тысячи особей.

Но оказалось, ластоногие бывали здесь и ранее. По словам учёных, в VI-VIII веках тут была стоянка людей, охотившихся на них.

Учёные считают, что моржи меняют ареал в результате деятельности человека – загрязнения океана, разведки залежей нефти и газа и расширения ареала судоходства, в том числе – туристического. Обычно эти животные устраивают лежбища на льду.

Длина самцов достигает 3,5 метров, весят они до 9 тонн. Живут 25-30 лет. На лежбища моржи собираются для размножения и отдыха.

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