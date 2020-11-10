На Ямале обнаружили крупнейшее в мире лежбище атлантических моржей
Вот самое крупное в мире лежбище атлантических моржей на материке. Это берег Карского моря в районе..
Дата загрузки: 2020-11-10
Такого большого лежбища не находили за всю историю изучения этого редкого подвида. Около пяти тысяч особей. То есть на Ямал приплыл каждый четвёртый из живущих ныне атлантических моржей.
[Александр Соколов, Институт экологии растений и животных РАН]:
«Исключительно все лежбища атлантического подвида моржа располагаются на островах. Единственное лежбище атлантических моржей на материке – оно у нас на Ямале».
Краснокнижных гигантов впервые заметили здесь в прошлом году. Тогда – чуть более тысячи особей.
Но оказалось, ластоногие бывали здесь и ранее. По словам учёных, в VI-VIII веках тут была стоянка людей, охотившихся на них.
Учёные считают, что моржи меняют ареал в результате деятельности человека – загрязнения океана, разведки залежей нефти и газа и расширения ареала судоходства, в том числе – туристического. Обычно эти животные устраивают лежбища на льду.
Длина самцов достигает 3,5 метров, весят они до 9 тонн. Живут 25-30 лет. На лежбища моржи собираются для размножения и отдыха.
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