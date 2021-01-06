Босниец так полюбил скандинавские саги, что перевоплотился в викинга

Босниец Стипе Плейчь по прозвищу Флик привнёс дух Скандинавии в деревню Стипановичи, где провёл детство. Мужчина так увлёкся скандинавскими сагами, что решил перевоплотиться в викинга.

[Стипе Плейчь, боснийский викинг]:

«Всё началось из-за телесериала «Викинги». Когда я смотрел первый сезон, мне захотелось сделать топор викинга. После нескольких неудачных попыток мне это удалось. Теперь у меня много таких топоров».

Первый сезон телесериала прошёл в 2013 году. В нём не придерживаются истории строго и вольно интерпретируют скандинавские саги о набегах викингов на чужие земли. Однако Флика фильм вдохновил создать для себя новый образ.

Мужчина изменил причёску, стал учиться метать топор и стрелять из лука. Одевается тоже как викинг. Ну и, конечно, постоянно делает оружие.

[Стипе Плейчь, боснийский викинг]:

«Сначала я использовал мастерскую в доме, где живу. Потом стало не хватать места для всего, что я сделал. Поэтому я решил превратить свой дом детства, пустующий уже 20 лет, в точную копию жилища викингов».

Жители деревни сначала подшучивали над увлечением соседа. Теперь же его поддерживают.

Несмотря на свою страсть, Флик не хочет ехать в Северную Европу. Считает, что это ни к чему, раз у него появился кусочек Скандинавии в собственном доме. К тому же у боснийца есть друг-норвежец, с которым он познакомился на Facebook. Приятель присылает Флику фотографии и всю необходимую информацию о скандинавских странах и жизни викингов.

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