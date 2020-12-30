«Репортёры без границ»: в 2020 году было убито 50 журналистов

В 2020 году в мире за свою профессиональную деятельность было убито 50 журналистов. Об этом говорит..

[Полин Аде-Мевель, представительница «Репортёров без границ»]:

«Репортёры без границ опубликовали доклад, который показывает, что в 2020 году в мире было убито 50 журналистов. Это очень похоже на 2019 год, когда было убито 53 журналиста. И это очень тревожная цифра, поскольку очень большая».

В 2020 году в мире за свою профессиональную деятельность было убито 50 журналистов. Об этом говорит отчёт организации «Репортёры без границ».

В целом за последние 10 лет было убито 937 репортёров. Организация отмечает, что 34 из 50 жертв в 2020-м были убиты в странах, где нет боевых действий.

[Полин Аде-Мевель, представительница «Репортёров без границ»]:

«Это тревожная тенденция в последние годы. Она показывает, что журналисты – это не случайные жертвы войн, как это было в прошлом. Они мишени, поскольку проводят расследования и становятся помехой для некоторых правительств».

Самой опасной страной для журналистов по-прежнему остаётся Мексика.

[Полин Аде-Мевель, представительница «Репортёров без границ»]:

«В 2020 году там убили восемь репортёров, в 2018 и 19 – по десять. То есть это очень опасная для журналистов страна, самая опасная, особенно учитывая, как журналистов убили. Одного из них обезглавили, одного изрезали на куски».

Пятерых журналистов убили в Афганистане, по четыре – в Пакистане и Индии.

Ещё одна тенденция: репортёров стали чаще убивать в то время, когда они освещают народные протесты.

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