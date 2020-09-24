Гробы из грибов: в Нидерландах предлагают экологичные похороны

Нидерландский стартап создал биоразлагаемый «живой гроб». Вместо дерева он сделан из грибов. Разработчики говорят, что он..

Нидерландский стартап создал биоразлагаемый «живой гроб». Вместо дерева он сделан из грибов. Разработчики говорят, что он может превратить разлагающееся тело человека в питательные вещества для растений.

Компания Loop делает такие гробы из мицелия – вегетативного тела грибов. Чтобы стимулировать процесс разложения, на его дно стелят одеяло из мха.

[Боб Хендрикс, создатель «живых гробов»]:

«Мицелий – это самый лучший природный переработчик. Он постоянно ищет пищу и перерабатывает её в питательные вещества для растений».

Мицелий также избавляет почву от токсинов.

[Боб Хендрикс, создатель «живых гробов»]:

«Его используют в Чернобыле, чтобы очищать загрязнённую почву после атомной катастрофы».

Гробы в буквальном смысле слова выращивают. Процесс занимает около недели. Потом все его элементы высушивают и скрепляют. Такая конструкция может выдержать до 200 килограммов.

После того как гроб окажется в земле, он с помощью воды в почве разложится за 30-45 дней. Для тела же потребуется 2-3 года вместо обычных 10-20 лет.

Компания уже продала 10 таких гробов. Стоят они 1500 евро за штуку.

[Марк Терлаге, работник похоронного бюро]:

«Один на этой неделе заказала одна семья. Завтра будут похороны мужчины, которому было 99 лет. Он всегда любил природу, был очень верующим. Семья решила, что такой гроб ему подходит».

Создатели говорят, что «живые гробы» можно даже поливать и сажать на них семена. И тогда вскоре на месте могилы может вырасти дерево или другое растение.

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