Гонконгский активист записал обращение после неожиданного ареста и освобождения под залог

Это видеообращение гонконгский активист Джошуа Вонг записал после того, как его неожиданно арестовали, а затем освободили..

[Джошуа Вонг, продемократический активист]:

«Они любят меня арестовывать, потому что хотят нас запугать. Они всеми силами пытаются заглушить голоса диссидентов в преддверии Дня образования КНР. Несмотря на то, что меня освободили под залог, радоваться нечему».

Это видеообращение гонконгский активист Джошуа Вонг записал после того, как его неожиданно арестовали, а затем освободили под залог. Суд над ним должен состояться 30 сентября, накануне важного для китайский властей праздника – Дня образования КНР.

В целом в отношении Вонга открыто уже три делопроизводства. Во-первых, его обвиняют в участии в протесте у полицейского участка. Во-вторых, в организации массового вечера памяти 4 июня этого года в годовщину бойни студентов на Тяньаньмэнь в 1989-м. И последнее дело касается акции в октябре прошлого года и нарушения так называемого масочного закона. Все мероприятия власти Гонконга назвали незаконными. В то же самое время продемократические активисты считают, что запрет на протесты – это нарушение их прав.

[Джошуа Вонг, продемократический активист]:

«В худшем случае власти могут найти основания, чтобы посадить меня в тюрьму уже 30 сентября. Но я могу сказать, что даже несмотря на то, что мне грозит максимум пять лет тюрьмы за незаконное собрание и один год за нарушение масочного закона, у меня нет сожалений. Угрозы не могут нас сломить, они сделают нас ещё решительнее».

Джошуа Вонгу сейчас 23 года. Одним из лидеров протестного движения он стал, когда ему было всего 17. Тогда он активно участвовал в так называемой Революции зонтиков. Она вспыхнула в этом автономном регионе КНР, поскольку власти отказывались вводить свободные выборы главы местной администрации.

Примечательно, что в прошлом году, ещё до начала пандемии, в Гонконге приняли закон, который запрещал протестующим носить маски, чтобы полиция могла их идентифицировать. Тогда многие всё равно их надевали.

Теперь же ношение масок в бывшей британской колонии является обязательным из-за эпидемии.

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