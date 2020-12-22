На юге Перу спасли из неволи очкового медвежонка-сироту
Этого двухмесячного очкового медвежонка недавно изъяли у жителя Перу. Он содержал животное незаконно и будет привлечён..
Дата загрузки: 2020-12-22
[Джессика Гальвес, глава управления по охране природы]:
«Это второй медведь, которого спасли в районе Пуно на юге страны. Примерно месяц назад там изъяли ещё одного медвежонка. Оба почти одного возраста, и их судьбы похожи. Охотники убили мать, а медвежонок достался местным жителям».
Медвежонок весит всего два килограмма. Его организм был обезвожен и истощён. Сейчас о детёныше заботятся ветеринары зоопарка «Парк легенд» в Лиме. Малыша назвали Укуку.
Спасённого ранее медвежонка тоже поселили здесь. Это самка по кличке Майни. Теперь в зоопарке живёт пять очковых медведей.
Их также называются андскими, поскольку они обитают в Южной Америке. Этот вид находится под угрозой исчезновения и занесён в Красную книгу. Очковый медведь послужил прообразом знаменитого сказочного медвежонка Паддингтона.
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