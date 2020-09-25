Масаи проводят редкую церемонию посвящения в старейшины

У этих воинов в африканском племени масаи в Кении сегодня счастливый и долгожданный день. Из моранов,..

У этих воинов в африканском племени масаи в Кении сегодня счастливый и долгожданный день. Из моранов, то есть воинов, они переходят в статус мзи, то есть старейшин.

Такую церемонию в округе Каджиадо масаи устраивают раз в десятилетие. Участвует около 15 тысяч мужчин возрастом от 25 до 40 лет.

[Симел Оле Секи, масаи]:

«Я очень счастлив, поскольку достиг возраста, когда могу брать ответственность как взрослый масаи».

Мероприятия длятся пять дней. В процессе ритуала принесут в жертву около 3000 быков и 30 тысяч коз и овец.

Новоиспечённых старейшин песнями и танцами приветствуют жёны.

Церемония должна была пройти ранее в этом году, но её отложили из-за пандемии коронавируса.

В Кении насчитывается около 1,2 миллиона представителей народности масаи. На посвящение в старейшины также приехали масаи из соседней Танзании.

Несмотря на развитие цивилизации, масаи сохранили традиционный уклад жизни почти неизменным. Власти Кении хотят, чтобы традиции этого народа включили в список нематериального наследия человечества.

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