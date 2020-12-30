В мексиканском зоопарке подрастает детёныш бегемота

В мексиканском зоопарке Саканго подрастает детёныш бегемота. Он родился в июле, и у него было мало..

В мексиканском зоопарке Саканго подрастает детёныш бегемота. Он родился в июле, и у него было мало шансов на выживание. Его мама по кличке Тамба не могла самостоятельно выкормить предыдущее потомство.

Однако в этот раз она справилась, и детёныш развивается хорошо.

[Карлос Пумарино Хименес, сотрудник зоопарка]:

«Самое важное сейчас то, что он стал пить меньше молока и есть больше твёрдой пищи. Теперь его любимая еда – трава, выращенная гидропонным способом».

Бегемоты ведут полуводный образ жизни. При этом питаются только наземной растительностью. Могут есть мясо или падаль, если организму остро не хватает минеральных солей.

Детёныш в зоопарке Саканго начинает понемногу общаться с другими бегемотами, в том числе и со своим отцом. Однако его мама Тамба пока предпочитает дольше держать малыша при себе.

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