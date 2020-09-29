Пекинский автосалон: китайский аэромобиль и электрокроссовер Honda SUV e:concept
Электрические новинки и автономные технологии заняли одно из главных мест на Пекинском международном автосалоне. Японская компания..
Дата загрузки: 2020-09-29
[Иноуэ Кацуси, глава отделения компании Honda в Китае]:
«Этот уникальный спортивный электромобиль Honda динамичен и одновременно экологичен. И поскольку мы хотим обеспечить безопасное и спокойное вождение, этот концепт оснащён набором систем помощи водителю ADAS».
Электронный ассистент использует фронтальную видеокамеру с расширенным углом обзора и 360-градусный радар. Технических характеристик автомобиля производитель не раскрыл.
Китайский стартап Xpeng демонстрирует прототип аэромобиля Kiwigogo. У аппарата восемь пропеллеров и нет колёс, поскольку он будет передвигаться только по воздуху. Двухместный аэромобиль способен летать на высоте от пяти до 25 метров.
А это аккумуляторный электромобиль компании Toyota. Автономный шаттл e-Palette должен был перевозить спортсменов по олимпийской деревне во время Игр в Токио. Он вмещает 20 пассажиров и может проехать без подзарядки до 150 километров. Скорость шаттла – 19 километров в час.
Автомобили с автономной системой вождения представили и другие компании. По мнению экспертов, будущее за такими машинами, а не за аэромобилями.
[Хуайбинь Линь, сотрудник аналитического агентства IHS Markit]:
«Машины с автономным вождением, вероятно, снизят спрос на машины. Например, семьям с несколькими автомобилями уже не понадобится столько машин. Нужна будет только одна. Она отвезёт мужа на работу, а потом вернётся за его женой, чтобы отвезти на работу в другое место».
Пекинский автосалон проходит раз в два года, чередуясь с Шанхайским автошоу. Выставка продлится до 5 октября.
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