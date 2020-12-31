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В Москве переболевшие «ковидом» проходят реабилитацию на занятиях йогой

В Москве переболевшие «ковидом» проходят реабилитацию на занятиях йогой

В Москве появилась новая программа реабилитации для переболевших «ковидом». Её запустила столичная сеть центров йоги. Участники..

Дата загрузки: 2020-12-31

В Москве появилась новая программа реабилитации для переболевших «ковидом». Её запустила столичная сеть центров йоги. Участники занятий выполняют мягкие упражнения, концентрируясь на дыхании и избегая перенапряжения.

[Елена Ульмасбаева, инструктор по йоге]:
«Ведь есть же определённая лечебная гимнастика после перенесённого воспаления лёгких. И все эти упражнения взяты, насколько я понимаю, по большей части из йогических практик. И поэтому я просто адаптировала то, что обычно мы делаем в классе так, чтобы все могли заниматься».

Ирина переболела осенью. Йогой пробовала заниматься и раньше. Решила поучаствовать в новой программе, потому что она – с уклоном на восстановление после болезни.

[Ирина Космынина, участница программы]:
«После «ковида» действительно наблюдается ряд неприятных моментов, от которых, я абсолютно уверена, поможет йога. Просто надо знать какие-то нюансы, и упражнения должны быть направленны именно на устранение осложнений после «ковида»».

Реабилитационная программа – это социальный проект, который получил грант от Департамента Москвы.
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