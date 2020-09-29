Австралиец с остеогенезом постоянно ломает кости, но продолжает танцевать

[Мэтт Шилкок, танцор]:

«На каждом концерте я что-то ломал и со временем приспособился к этому».

Австралиец Мэтт ломает стереотипы в мире танцевального искусства. Он болен остеогенезом, при котором легко ломаются кости. Однако мужчина продолжает упорно репетировать и выступать на концертах.

Остеогенез иначе называют болезнью «хрустального человека». Из-за этого недуга Мэтт научился ходить только в 15 лет, а позже захотел танцевать. После десяти лет тяжёлых тренировок мужчину приняли в известный танцевальный театр.

[Гарри Стюарт, художественный руководитель театра]:

«Мэтт очень необычный. Например, он приходит в студию с шиной или на костылях. Или, когда мы собираемся репетировать, Мэтт говорит, что недавно сломал два позвонка». [Мэтт Шилкок, танцор]:

«Я уже потерял счёт переломам, но не все травмы такие серьёзные, как перелом позвоночника. А я его сломал уже шесть раз. Так что я веду кое-какой счёт, но ноги ломал очень много раз».

Танцевальный коллектив скоро начнёт выступать после долгого перерыва, вызванного карантинными ограничениями. Мэтт также готовится к концертам. Однако думает и о том, чтобы оставить карьеру танцора. Вместо этого мужчина хочет заняться сочинением и постановкой танцев.

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