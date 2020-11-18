Морские биологи ищут причину гибели китов на западе Франции

Печальное зрелище на побережье Сен-Илер-де-Рье во Франции. За последние полтора месяца здесь выбросились на берег, по..

Печальное зрелище на побережье Сен-Илер-де-Рье во Франции. За последние полтора месяца здесь выбросились на берег, по меньшей мере, шесть китов. При этом у них нет никаких поверхностных травм.

Морские биологи выясняют причину гибели гигантских животных. Они были истощены, и у них есть признаки внутреннего кровоизлияния. Специалисты полагают, что киты заразились каким-то вирусом.

[Вилли Дабен, морской биолог]:

«Это похоже на эпидемию или, как минимум, на всплеск смертности. Это выглядит ненормально по сравнению с тем, что мы наблюдали в последние 50 лет».

Все погибшие киты принадлежат к виду финвал. Это второе по величине животное на планете после синего кита. Длина может достигать 27 метров.

На французских пляжах обычно за год находят от трёх до десяти выбросившихся китов.

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